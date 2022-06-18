Донецк, , 19:27 — REGNUM Населенный пункт Михайловка и Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республики (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17:10 — населенный пункт Авдеевка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибра 155 мм; 18:05 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Михайловка: выпущено восемь снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Гольмовский.