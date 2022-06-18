Разведывательный спутник Германии выведен на орбиту компанией SpaceX
Вашингтон, 18 июня, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX 18 июня совершила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с немецким разведывательным спутником, сообщает ТАСС.
Official SpaceX Photos
Штаб-квартира SpaceX
Старт состоялся с космодрома Ванденберг, расположенного в штате Калифорния. Первая ступень-ракеты носителя, уже использовавшаяся в двух предыдущих запусках, в автоматическом режиме приземлилась на космодроме.
Запущенный спутник SARah-1 был разработан компанией Airbus для германского бундесвера. Он и ещё два последующих спутника должны в будущем заменить устаревшую спутниковую группировку системы SAR-Lupe.
Напомним, что компания SpaceX была создана бизнесменом Илоном Маском.