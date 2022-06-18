Донецк, , 17:56 — REGNUM В результате обстрела Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли пять человек. Об этом 18 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате сегодняшнего (18 июня) обстрела вооруженными формированиями Украины в ДНР число погибших возросло до пяти человек, еще 12 получили ранения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Старомихайловку.