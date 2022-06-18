Москва, 18 июня, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время видеосвязи с церемонии открытия медцентров в регионах рекомендовал врио губернатора Ярославской области Михаилу Евраеву чаще общаться с трудовыми коллективам. Глава государства отметил, что Евраев быстро вошёл в курс дел региона.

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«Я бы просил вас почаще бывать в трудовых коллективах, не только в медицинских, но и в других, поближе познакомиться с тем, как эти коллективы живут, что происходит в реальном секторе экономики Ярославской области», — сказал президент.

Он подчеркнул, что потом планирует встретиться с главой Ярославской области.