Москва, 18 июня, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Российские власти будут работать над улучшением качества медицинской помощи. Об этом во время открытия церемонии новых объектов здравоохранения сказал президент России Владимир Путин.

ИА REGNUM Здравоохранение

«Будем и дальше вместе с вами работать для того, чтобы наши граждане получали достойную медицинскую помощь», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что система здравоохранения — отдельная важнейшая отрасль для страны.