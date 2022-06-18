Донецк, 18 июня, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом 18 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Куйбышевский район Донецка: погиб мужчина 1967 года рождения, ранены мужчины 1955, 1966 года рождения и женщины 1979 и 1966 года рождения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили по Пантелеймоновке восемь снарядов.