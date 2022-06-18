Вашингтон, , 15:57 — REGNUM Новая пластинка рэпера Drake под названием Honestly, Nevermind стала самым прослушиваемым танцевальным альбомом Apple Music. Об этом 18 июня пишет Billboard.

Drake Кадр из интервью

Как отмечает издание, Honestly, Nevermind побил рекорд платформы по количеству прослушиваний по всему миру в первый день. Для этого ему понадобился всего лишь один час. Добавим, что самым прослушиваемым альбомом за всё время в Apple Music также является пластинка Drake — Certified Lover Boy, выпущенная в сентябре 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что релиз Honestly, Nevermind состоялся 17 июня 2022 года. Альбом стал неожиданностью для фанатов, так как ранее его не анонсировали.

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