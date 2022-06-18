Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Санкт-Петербург занял первую строчку по сумме инвестиций, соглашения о которых подписаны на международном экономическом форуме. Об этом свидетельствуют итоги ПМЭФ-2022, представленные журналистам 18 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд Санкт-Петербурга на площадке ПМЭФ 2022

Северная столица подписала в общей сложности 19 соглашений на общую сумму более 340 млрд рублей. Город попал в топ-5 крупнейших соглашений: Петербург заключил сотрудничество с корпорацией ДОМ. РФ на сумму в 150 млрд рублей. Отметим, что СПбГУ заключил инвестиционный договор с АО «Газпромбанк» на 98,8 млрд рублей.

Вслед за Санкт-Петербургом расположилась Ленобласть. Регион заключил 30 соглашений более чем на 250 млрд рублей. Затем идёт Нижегородская область — 25 соглашений на сумму более 240 млрд рублей.

В топ-7 регионов также попали Краснодарский край (более 160 млрд рублей), Мурманская область (более 150 млрд рублей), Республика Крым (103 млрд рублей) и Московская область (более 100 млрд рублей).