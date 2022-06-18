Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Госдепартамент США призывал другие страны и компании бойкотировать Петербургский международный экономический форум в этом году. При этом Вашингтон признавал ПМЭФ ведущим экономическим форумом мира. Об этом 18 июня рассказал журналистам ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

«Госдеп призвал всех <…> пока не приезжать на форум. Причём, очень лестно отозвались о Петербургском форуме, назвали его ведущим мировым событием в области экономики, проходящем в Санкт-Петербурге», — сообщил Кобяков.

Советник президента поблагодарил американский Госдеп за рекламу. Вместе с тем Антон Кобяков не понимает, зачем такое мероприятие бойкотировать, ведь надо договариваться.

Представитель оргкомитета подчеркнул, что, по сравнению с допандемийным 2019 годом, количество участников ПМЭФ из США сократилось в 10 раз. Три года назад ПМЭФ-2019 посетили около 600 американцев.

Напомним, форум в 2022 году проходил с 15 по 18 июня. В нем участвовали 14 тыс. человек из 131 страны.

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