Москва, 18 июня, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Известный политолог Армен Гаспарян считает, что необходимо бойкотировать выступления российских артистов, которые возвращаются на родину из-за рубежа. Об этом сообщило информационное агенство EADaily.

Андрей Макаревич

«‎Не нужно, как мне кажется, ходить на концерты людей, которые обозначились во время специальной операции как противники России, помогать им выживать финансово. Пусть они ездят в Жмеринку, в Винницу, в Ивано-Франковск. Я сомневаюсь, что и это у них получится, потому что при том градусе русофобии, который там царит, при гонениях на русский язык это что-то даст. Но это демократично. Выбрали сторону Украины — ради бога, гастролируйте там, зарабатывайте там, не надо зарабатывать в стране, которую вы презираете»‎, — заявил политолог. Гаспарян также добавил, что министерству культуры следует «‎рекомендовать не организовывать концерты подобным артистам»‎.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Станислав Ярушин высказался в адрес артистов, уехавших из России. По мнению актёра, неправильно покидать родную страну и сразу же «поливать её грязью».