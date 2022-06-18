Новосибирск, 18 июня 2022, 14:48 — REGNUM Делегация Новосибирской области завершила свою работу на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

ПМЭФ
ПМЭФ
Дарья Драй © ИА REGNUM

«Два дня стали очень результативными. Обсуждали как уже конкретно реализуемые проекты, так и новые инициативы, — написал Травников в своём телеграм-канале. — Благодарю всех членов делегации за плодотворную работу, коллеги участвовали в переговорах и обсуждении реализации инвестиционных проектов, а также проектов по развитию жилищного строительства, цифровизации региона».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Андрей Травников возглавил делегацию Новосибирской области на ПМЭФ-2022.