Новосибирск, 18 июня, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Делегация Новосибирской области завершила свою работу на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ

«Два дня стали очень результативными. Обсуждали как уже конкретно реализуемые проекты, так и новые инициативы, — написал Травников в своём телеграм-канале. — Благодарю всех членов делегации за плодотворную работу, коллеги участвовали в переговорах и обсуждении реализации инвестиционных проектов, а также проектов по развитию жилищного строительства, цифровизации региона».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Андрей Травников возглавил делегацию Новосибирской области на ПМЭФ-2022.