Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев в ходе ИТ-завтрака «ИТ-лидерство — альянс России и развивающегося мира» на ПМЭФ-2022 обсудил проблемы релокации и экспорта российских ИТ-решений с ведущими отечественными игроками этой отрасли.

(сс) Kevin Ku Сфера IT

Как указал директор АНО «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко, многие из уехавших из России после начала спецоперации ИТ-специалистов сделали это «на эмоциях», и сегодня наблюдается возвращение их большей части.

Также, по его мнению, это связано с предоставляемыми таким специалистам в России возможностями и перспективами, причем речь идет не только о беспрецедентных мерах поддержки отрасли, но и о качестве проектов, которые предлагают российские компании.

Кроме того, Глущенко уточнил, что России не стоит забывать и о международной кооперации.

«Наши партнеры из стран Африки, Латинской Америки, Азии, они действительно готовы продолжать сотрудничать и являются нашими единомышленниками. С этой точки зрения можно привести в пример площадку форума ООН по управлению интернетом. Такая уникальная площадка, где собираются не только правительства, но и бизнес, и техническое сообщество, и гражданское общество. И на этой площадке мы видим, что люди — наши коллеги из развивающихся стран готовы продолжать сотрудничать с нами, продвигать какие-то общие позиции», — сказал он.

В свою очередь, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков заявил, что, как он считает России необходимо развивать так называемую «технологическую дипломатию» и выводить свою ИТ-повестку на международный уровень, а также идти в международную кооперацию, собирать консорциумы и создавать полноценные платформенные решения, а также — зарубежные центры, которые станут точками опоры для бизнеса.

Помимо этого, генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский предложил создать при Минцифры России постоянно действующую рабочую группу по поддержке экспорта отечественных ИТ-решений, а также постоянно пересматривать и обсуждать меры поддержки с учетом новых внешних и внутренних вызовов и рисков.

Также уточняется, что министр цифрового развития РФ Максут Шадаев по итогам ИТ-завтрак выделил несколько наиболее приоритетных направлений для экспорта российских решений и подчеркнул необходимость их развития в скорейшем времени.

«Пора срочно наращивать экспорт в дружественные страны для компенсации потерь того зарубежного рынка, который был <…> Четыре приоритетных направления: Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Латинская Америка и Африка», — сказал он.

Кроме этого, он выделил четыре блока для дальнейшей работы государства и отрасли — инфраструктуру финансовой поддержки экспорта, инфраструктуру поддержки продаж, инфраструктуру платежей и инфраструктуру международного взаимодействия, сотрудничества.

При этом Шадаев заявил о важности финансовой поддержки отрасли для выхода на зарубежные рынки и добавил, что рассчитывает, что до конца лета итоговый программный документ, в котором будут закреплены все нужды отрасли и пути их решения, будет разработан.

«За лето попробуем сбить такой документ. Я не хочу называть его не концепцией, не стратегией, потому что это такие документы программные. Мне кажется, они определяют всегда, что делать», — пояснил министр цифрового развития РФ.

«Я уверен, что правительство поддержит все наши инициативы, просто важно их облечь в предметную понятную для нас, для чиновников форму действий. А дальше мы утвердим и будем двигаться по этому плану, а вы будете оценивать эффективность продвижения нашего совместного», — заключил Шадаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Сколково» Игорь Дроздов рассказал, что российские компании стали больше интересоваться разработками резидентов фонда.