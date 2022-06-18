Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков сравнил DDos-атаки на компьютерную инфраструктуру Петербургского международного экономического форума с бомбёжкой фашистов. Таким мнением Кобяков поделился с журналистами 18 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники с зонтами на ПМЭФ 2022

«Нас бомбили, как Сталинград фашисты, этими DDos-атаками. Вы понимаете? Справились, конечно. В эфире стоял мат-перемат. Там бедные девочки наши, которые принимали звонки. У нас слов таких матерных не знают, какие они знают», — заявил Кобяков.

Советник президента добавил, что схема действия и методы хакеров теперь известны. По данным Кобякова, ПМЭФ атаковали со скоростью 140 гигабит в секунду. А IP-адреса, с которых велись нападения, находятся в США, на Украине, в Индонезии, Бразилии, Колумбии, Таиланде и других странах. Система следующего форума будет усилена для предотвращения атак.

Напомним, что DDos-атаки стали причиной переноса более чем на час пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина и первых лиц других государств 17 июня.