Новосибирск, 18 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Новосибирской области увеличено число населённых пунктов в программе газификации. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Дополнения были утверждены во время встречи губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера на Петербургском международном экономическом форуме.

Число населённых пунктов удвоено. Так, ранее планировалось газифицировать 31 населённый пункт. Сейчас к этому перечню добавлено ещё 33, с увеличением числа газифицируемых домовладений более чем на 28 тысяч.

Отмечается, что бюджет программы пополнится на 23,5 млрд рублей.