Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM Петербургскому международному экономическому форуму не хватает имеющейся площадки «Экспофорума». Ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков 18 июня заявил, что её нужно расширить в два раза, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Экспофорум» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы уже в формат «Экспофорума» не вмещаемся. Нужна уже какая-то вторая очередь. В этой связи обращаюсь к властям Санкт-Петербурга — поддержать инициативу организаторов — расширить «Экспофорум» как минимум в два раза», — сказал Кобяков.

Напомним, форум в этом году проходил с 15 по 18 июня. В нем участвовали 14 тыс. человек из 131 страны.

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