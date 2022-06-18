Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Петербургскому международному экономическому форуму не хватает имеющейся площадки «Экспофорума». Ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков 18 июня заявил, что её нужно расширить в два раза, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM «Экспофорум»

«Мы уже в формат «Экспофорума» не вмещаемся. Нужна уже какая-то вторая очередь. В этой связи обращаюсь к властям Санкт-Петербурга — поддержать инициативу организаторов — расширить «Экспофорум» как минимум в два раза», — сказал Кобяков.

Напомним, форум в этом году проходил с 15 по 18 июня. В нем участвовали 14 тыс. человек из 131 страны.