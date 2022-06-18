Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Участие в Петербургском экономическом форуме 2022 года приняли 14 тысяч человек. Об этом 18 июня сообщил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Антон Кобяков Photo.roscongress.org

«Участие в форуме приняли 14 тысяч человек. Представители из 131 страны, с учётом России, приехали на форум», — подчеркнул Кобяков.

Он добавил, что официальных представителей направили 79 государств.

По словам Кобякова, ПМЭФ-2022 года продемонстрировал самодостаточность России и её экономический суверенитет.

«Он (форум) продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет России, защищённость от внешнего давления и всех форм шантажа», — сообщил Кобяков.

По предварительным данным, которые будут уточняться, на полях форума подписано 691 соглашение на общую сумму 5,6 трлн рублей.