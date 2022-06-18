Санкт-Петербург, 18 июня 2022, 13:47 — REGNUM Участие в Петербургском экономическом форуме 2022 года приняли 14 тысяч человек. Об этом 18 июня сообщил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Участие в форуме приняли 14 тысяч человек. Представители из 131 страны, с учётом России, приехали на форум», — подчеркнул Кобяков.
Он добавил, что официальных представителей направили 79 государств.
По словам Кобякова, ПМЭФ-2022 года продемонстрировал самодостаточность России и её экономический суверенитет.
«Он (форум) продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет России, защищённость от внешнего давления и всех форм шантажа», — сообщил Кобяков.
По предварительным данным, которые будут уточняться, на полях форума подписано 691 соглашение на общую сумму 5,6 трлн рублей.