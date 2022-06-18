Тегеран, 18 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Истребитель F-14 Военно-воздушных сил Ирана разбился во время выполнения учебного полета. Об этом 18 июня сообщает иранская телерадиовещательная корпорация IRIB.

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Уточняется, что крушение военного самолета произошло в центральной части иранской провинции Исфахан, при этом оба пилота остались живы и были направлены в медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 17 июня в районе села Новая Слободка Белгородской области потерпел крушение самолёт Су-25.