Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. ОАО «РЖД» представило новые железнодорожные туристические маршруты в СЗФО. О новых направлениях рассказали представители РЖД 18 июня на Петербургском международном экономическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM РЖД

«Мы создаём огромное количество ярких новых маршрутов. На текущий момент у нас их порядка 30, десять из них приходятся на Северо-Западный регион», — сообщила первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок ОАО «Российские железные дороги» Елена Ракова.

Среди новых маршрутов для СЗФО прежде всего стоит отметить «Рускеальский экспресс», он является одним из самых популярных направлений. Сегодня, 18 июня, как сообщало ИА REGNUM, запускается новый рейс в Карелии, связанный с горой Воттовара. Этот маршрут удобен за счёт возможности транспортировки велосипедов, а также пассажиры смогут увидеть уникальные природные пейзажи.

Также «РЖД» запускает маршрут «Культурный Петербург». Рейс по этому пути из Москвы состоится 18 июля, а сам маршрут будет четырёхдневным. Его пассажиры смогут увидеть Царское Село, Петергоф, Музей железных дорог.

«Все маршруты, которые мы создаём, мы лично своей командой проезжаем и смотрим детально, по шагам и проверяем всю инфраструктуру, насколько интересны эти объекты», — подчеркнула Ракова.

Также РЖД запускают «Поморский экспресс», который пройдёт по городам Москва, Кострома, Великий Устюг, Архангельск, Соловки, Петрозаводск. А для любителей гастрономических путешествий есть возможность провести «Ужин в ретропоезде». В течение двух часов посетители смогут окунуться в особую романтичную атмосферу.

Напомним, «РЖД» анонсировали запуск рельсового автобуса до горы Воттовара в Республике Карелия. Отправляться туда пассажиры смогут в выходные.