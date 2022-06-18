Екатеринбург, 18 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В деревне Медведково Свердловской области автомобиль «Шевроле Лачетти» врезался в жилой дом. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

За рулём находилась женщина 1990 года рождения. По предварительным данным, она не выбрала скорость, обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспорта. Автомобиль опрокинулся и загорелся, с него огонь перешёл на дом.

В результате ДТП пострадала 29-летняя пассажирка, которая находилась на заднем пассажирском сидении слева. у неё диагностировали перелом руки. Выясняются все обстоятельства произошедшего.