Лос-Анджелес, США, , 12:25 — REGNUM Американского актёра Пола Уокера посмертно удостоили звезды на «Аллее славы» в Голливуде. Об этом сообщил Variety.

Пол Уокер Цитата из д/ф «Я — Пол Уокер». 2018. США

Звезду Уокера установят в 2023 году. Как отмечает издание, в этом году её также получат актриса Ума Турман, музыкант Ленни Кравиц, сценаристка Минди Калинг и братья Джонас из группы Jonas Brothers.

ИА REGNUM напоминает, что Пол Уокер скончался в 2013 году в результате автомобильной аварии. Водитель машины, в которой находился актёр, не справился с управлением и врезался в фонарный столб и стоящее рядом дерево.

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