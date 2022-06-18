Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM За первое полугодие 2022 года туристский поток в Санкт-Петербург увеличился более чем на на 32%. Такими данными поделилась на ПМЭФ 18 июня директор компании «Агентство Маркет Гайд» Юлия Кислова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Турист Дарья Драй © ИА REGNUM

«В первом полугодии 2022 года туристский поток в Санкт-Петербург вырос более чем на 32%, что произошло за счёт роста внутреннего туризма», — отметила Кислова.

При этом около 40% туристов приезжали в Северную столицу из Московской агломерации (Москва, Московская область и прилежащие территории). Эти территории являются основными «поставщиками» туристов в Петербург.

За два года пандемии туристическая палитра изменилась. В Петербург, помимо классических стран, стали приезжать туристы из восточных государств: ОАЭ и Катар.

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