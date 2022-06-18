Москва, 18 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. О поставках киевским режимом синтетических наркотиков в Россию в качестве одного из методов борьбы с нашей страной рассказала 18 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«О том, какие методы используют киевские власти и их западные кураторы, сказано много, и там — всё, вот буквально всё самое низкое, что можно придумать. Начиная от реабилитации фашизма и заканчивая биологическими экспериментами на людях, но до последнего времени про один из «треков» работы Киева было слышно не очень много. А зря, потому что это также касается нас и наших граждан напрямую. Речь идёт о наркотиках, а точнее — о той необъявленной войне, которую ведут против нашей страны спецслужбы Украины с 2014 года», — написала она в своём сообщении.

Также российский дипломат уточнила, что с 2014 по 2021 год доля синтетических наркотиков в России увеличилась с 5% до 60% и их основными поставщиками являются украинцы.

«В одной только приграничной с Украиной Белгородской области объёмы обнаруженной синтетики с 2019 по 2020 год выросли в 20 раз. Созданные украинцами лаборатории работают на полную мощность: всего одна лаборатория позволяет получить до 30 кг наркотиков (до 300 000 разовых доз) в течение суток — это огромный потенциал и колоссальные чёрные деньги», — пояснила Захарова.

При этом она отметила, что в этом случае речь не о типичной криминальной истории, так как выяснилось, что каждый из задержанных в России «курьеров», «закладчиков» и «фабрикантов» с Украины прошёл беседу с куратором из СБУ до своего приезда в нашу страну.

«Ещё раз: украинские специальные службы находили на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием для того, чтобы те распространяли у нас в стране наркотики», — подчеркнула Захарова.

Кроме того, она указала, что, очевидно, упор в этом вопросе был сделан на работу с молодёжью в РФ, среди которой спецслужбы Украины внедряли употребление синтетических наркотиков. При этом Захарова добавила, что доход от нелегального сбыта этих веществ получали не курьеры, которых запугивали расправами над семьями, а в СБУ.

Помимо этого, официальный представитель МИД РФ напомнила, что такие приёмы не являются чем-то новым и Запад еще в XIX веке для получения квазиколониальных торговых преференций, что не нравилось тогдашнему Пекину, начал сбывать индийский опиум среди китайцев. При этом власти Китая в ответ попытались ограничить наркокартели из Великобритании декретами, на что Лондон при поддержке Вашингтона развязал против китайцев «опиумные» войны.

«Едва ли на Украине так хорошо знают историю наркоэкспансии Запада на Восток, а потому ни у кого не должно оставаться сомнений в том, кто помогает наладить украинским силовикам поставки наркотиков в Россию», — заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина в её прежних границах больше не существует.