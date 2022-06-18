Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Среди жителей России 44% населения хотят пройти по маршруту «Серебряного ожерелья». Такой статистикой на ПМЭФ поделилась 18 июня заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Центр управления регионом Северо-Запада провёл исследование. И мы сегодня понимаем, что уже 45% населения слышали или знают, что такое «Серебряное ожерелье России», — отметила Совершаева, добавив, что 44% хотят путешествовать по этому маршруту.

В эту туристическую цепочку входят 11 субъектов РФ. Для путешествия по ним уже подготовлен путеводитель, составленный медиаэкспедицией.

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Напомним, что «Серебряное ожерелье России» объединяет 11 субъектов СЗФО: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, Республики Карелия и Коми и Ненецкий автономный округ.