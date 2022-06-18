Москва, 18 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Отечественные автомобилестроительные компании разрабатывают планы возрождения брендов «Волга» и «Победа». Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК.

«Волга»

Мантуров подтвердил, что на бывшей площадки Renault в Москве будет запущено производство новых автомобилей под брендом «Москвич». Он добавил, что рассматриваются идеи возрождения и других отечественных автобрендов.

«У коллег есть планы возрождения, например, бренда «Волга» или «Победа». Или и то и то», — заявил министр.

Весной 2022 года французский автоконцерн Renault передал правительству Москвы расположенный в столице завод «Рено Россия». В мае мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на этом предприятии будет запущено производство автомобилей под брендом «Москвич».

Основным партнёром завода «Москвич» станет КамАЗ. В будущем столичное предприятие планирует выпускать не только автомобили с двигателями внутреннего сгорания, но и электрический транспорт.