Чита, , 10:07 — REGNUM Жителей Читы вновь предупредили об ухудшении погодных условий. По информации Читинского гидрометцентра, 19 июня в столице Забайкалья ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, порывы до 15 — 17 м/с.

Дождь Дарья Антонова © ИА REGNUM

20 июня в городе прогнозируют временами дождь, грозу, усиление ветра до 7 — 12 м/с. Управление по делам ГО и ЧС города Читы предупреждает о необходимости соблюдения мер безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Чите демонстрировала накануне, 17 июня.

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