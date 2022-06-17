Чита, 17 июня, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Жителей Читы предупредили о существенном ухудшении погодных условий 17 июня. По данным Забайкальского гидрометцентра, в течение ближайшего часа в краевом центре ожидается гроза, дождь, град, усиление ветра до 18 м/с.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

Управление по делам ГО и ЧС города Читы обращается к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности.

Помимо этого, 18–19 июня в Красночикойском, Петровск-Забайкальском, Хилокском, Могзонском, Улетовском, Читинском, Карымском, Акшинском, Дульдургинском, Тунгокоченком, Каларском, 19–20 июня в Приаргунском, Оловяннинском, Шелопугинском, Балейском, Нерчинском, Сретенском, Тунгиро-Олекминском, Калганском, Могойтуйском, 20 июня в Борзинском, Забайкальском, Могочинском районах Забайкальского края ожидается высокий класс пожарной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Чите демонстрировала в конце апреля 2022 года.

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