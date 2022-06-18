Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. До конца 2022 году будут утверждены в России стандарты на услуги в гостиницах «всё включено» и «ультра всё включено», которые начнут действовать в нашей стране с 2023 года. Об этом 18 июня рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Денис Абрамов ИА REGNUM Гостиница

«Стандарты на услуги «все включено» и «ультра все включено» для всех категорий «звездности» уже разработаны, до конца года они будут утверждены и заработают уже в следующем году», — приводит ее слова ТАСС.

Также Догузова уточнила, что возглавляемое ею ведомство разработала названные стандарты с учетом международного опыта и добавила, что, как предполагается, что в числе таких требований будут наличие на территории гостиницы несколько ресторанов, включая один круглосуточный, детской анимации, отдельных детских комнат и теплых бассейнов. При этом гостиницы, желающие работать по статусу «всё включено» должны будут соответствовать этим критериям.

«Работа по стандартизации очень важна для повышения общего качества услуг в туризме», — отметила глава Ростуризма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на полях ПМЭФ-2022 17 июня стартовал межрегиональный проект «Большой Урал».