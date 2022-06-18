Каменск-Уральский, Свердловская область, , 08:49 — REGNUM Возле Каменска-Уральского Свердловской области в результате ДТП погибла велосипедистка 1958 года рождения. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла поздним вечером 17 июня. Машина «Лада Гранта» скрылась с места аварии, но вскоре её остановили сотрудники ГИБДД. За рулём оказался гражданин 1962 года рождения.

Установлено, что велосипедистка ехала по по правому краю дороги в попутном направлении. Она возвращалась домой из сада. А виновник произошедшего был пьян. Окончательную причину ДТП установят в ходе следствия.