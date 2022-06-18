Вашингтон, 18 июня, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Американские пользователи соцсети Twitter положительно отреагировали на ответ президента России Владимира Путина на слова американского лидера Джо Байдена об инфляции в США, которая якобы наблюдается из-за спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины и действий главы Российского государства.

Цитата из видео kremlin.ru Владимир Путин в ходе встречи с Джо Байденом

Ранее президент РФ на ПМЭФ-2022 заявил, что утверждения о том, что Путин якобы ввел налоги на бензин и продукты питания в США рассчитаны на тех, «кто читать и писать не умеет».

«То есть практически на всех либеральных западников», — пошутил пользователь с ником Decemberist.

«Мы просто зовем таких демократами», — добавил Southpaw Nothin.

«Ситуация с Украиной повлияла на Запад только тогда, когда сам Запад решил ввести санкции против собственного народа», — отметил Jonathan Falcon.

«Инфляция ускорилась, когда Байден вступил в должность, но все равно «виноват Путин». Если вы в это верите, вы безнадежны», — подчеркнул John Smith.

«Это он о Джо Байдене», — констатировала Itsameila.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин заявил, что по итогам холодной войны американцы решили, что они неподсудны, их интересы — важнейшие в мире.