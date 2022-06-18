Кингстон, , 08:01 — REGNUM Верховный суд Ямайки постановил, что 32-летний Рошен Кларк должен получить от государства $110 тысяч в качестве компенсации за незаконное лишение свободы. Об этом сообщило агентство Reuters.

Арест Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США

Он провел в тюрьме 263 дня без соответствующего судебного решения на основании режима о чрезвычайном положении, введенного ямайским правительством 2018 года для борьбы с бандитизмом.

Адвокат Кларка Мелисса Симмс отметила, что на аналогичную компенсацию на Ямайке могут рассчитывать около 2000 человек, которые, как и ее подзащитный, были задержаны в связи с режимом ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года суд в США постановил выплатить бывшему заключенному Ричарду Филлипсу компенсацию в размере $1,5 млн за то, что он по ошибке провел в тюрьме 45 лет.

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