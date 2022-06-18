Кито, , 07:38 — REGNUM Президент Эквадора Гильермо Лассо из-за сопровождающихся беспорядками массовых протестов ввёл режим чрезвычайного положения (ЧП) в трёх провинциях страны. Об этом глава государства 17 июня объявил в эфире национального телевидения.

Протест в Эквадоре © twitter Policía Ecuador. @PoliciaEcuador

По словам президента, прошлой ночью он призвал протестующих к диалогу, но насилие в ответ только возросло. Демонстранты продемонстрировали, что «у них нет намерения искать решения».

Гильермо Лассо «Они говорят, что борются за благосостояние, но перекрывают дороги, что вызывает дефицит, рост цен и спекуляцию. Они говорят, что хотят улучшить качество медобслуживания, но блокируют проезд машин скорой помощи, подвергая риску жизни наших братьев… Я вынужден объявить чрезвычайное положение в провинциях Пичинча, Имбабура и Котопахи».

В своём выступлении президент Эквадора также объявил о послаблениях по кредитам и призвал все слои общества к диалогу.

Ранее полиция задержала лидера движения коренных народов Леонидаса Ису после того, как в знак протеста против высоких цен на топливо жители страны перекрыли дороги. Это вызвало в стране новый всплеск протестов.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры нескольких транспортных профсоюзов Эквадора исключили возможность присоединения к национальной забастовке, объявленной движением коренного населения, и подтвердили свою готовность вести прямые переговоры с правительством страны.

Читайте также: В Эквадоре призывают к народному восстанию из-за ареста лидера протестов

Читайте ранее в этом сюжете: Транспортники Эквадора не поддержат акции протеста коренных народов