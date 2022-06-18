Вашингтон, , 02:06 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден является «худшим президентом США за последние десятилетия», написал член Республиканской партии и бывший сенатор от американского штата Колорадо Тед Харви в своей статье для издания The Washington Times.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Экс-парламентарий считает, что «столь некомпетентной, неэффективной и откровенно жалкой администрации» у страны не было со времен правления 39-го президента Джимми Картера. Кроме того, по мнению Харви, даже такой плохой управленец как 44-й лидер США Барак Обама выглядит «оглушительно успешным» на фоне действий Байдена.

Бывший сенатор отметил, что администрация действующего главы Белого дома все больше показывает свою неспособность справиться с инфляцией, нелегальной иммиграцией и преступностью в стране, а также с проблемами в общественном здравоохранении и во внешней политике. Он назвал сложившуюся вокруг руководства США «комедией ошибок, в которой нет ничего смешного».

Кроме того, Харви подчеркнул, что почти 80% американских граждан не согласны с политикой, которую ведут Байден и его подчиненные. Бывший сенатор полагает, что у республиканцев в 2022 году есть все возможности для того, чтобы обойти демократов, если напоминать населению о провалах действующего президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая телеведущий американского канала Fox News Такер Карлсон заявил, что Джо Байден стал «величайшей катастрофой в истории США».

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