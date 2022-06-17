Каир, 18 июня, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Не менее шестерых человек погибли в результате обрушения дома в египетской столице Каире, заявил официальный представитель минздрава Египта Хоссам Абдель-Гаффар в ходе беседы с журналистами.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Муравейник Каира на фоне Великих пирамид

Сообщается, что в районе эль-Вейли обрушилось пятиэтажное здание. При разборе завалов спасатели обнаружили тела шестерых погибших, а также одного пострадавшего. Отмечается, что само здание было ветхим, и власти требовали его капитального ремонта. Однако владелец дома проигнорировал требования местных властей.

Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня трехэтажный жилой дом обрушился в индийском городе Мумбаи. В результате происшествия погиб один человек, еще 15 получили травмы различной степени тяжести.