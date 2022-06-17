Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 00:56 — ИА Регнум. Энергоресурсы, которые поставляются Россией, не имеют альтернатив. Об этом заявил глава сербов в Боснии и Герцеговине Милорад Додик в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Kremlin.ru Милорад Додик и Владимир Путин

Он поблагодарил российского лидера за цену на газ, которую Москва предоставляет Сараево.

«Благодарю вас, что вы сделали возможным сохранить цену газа на предыдущих условиях. Мы думаем, что российские энергоресурсы не имеют альтернативы», — сказал Додик.

Члена президиума Боснии и Герцеговины от сербов также отметил, что его страна не хотела присоединяться к санкциям. Додик добавил, что у него был разговор с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером по поводу строительства продолжения газопровода «Балканский поток».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня Владимир Путин в ходе встречи с Милорадом Додиком на полях ПМЭФ заявил, что отношения России с Боснией и Герцеговиной продолжаются и будут развиваться, несмотря на проблемы, которые появились из-за присоединения балканской республики к антироссийским санкциям.