Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 00:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России с Боснией и Герцеговиной продолжаются и будут развиваться, несмотря на сложности, которые появились у двух стран из-за присоединения балканской республики к антироссийским санкциям Запада.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Об этом глава государства сказал 17 июня, в ходе встречи с лидером сербов в указанной балканской республике Милорадом Додиком. Путин также выразил благодарность Додику за участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Кроме того, президент добавил, что надеется на то, что визит члена президиума Боснии и Герцеговины от сербов был небесполезным и интересным.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня на полях ПМЭФ министр иностранных дел России Сергей Лавров и Милорад Додик провели встречу, на которой говорилось о том, что независимое и суверенное государство Боснию и Герцеговину необходимо освободить от внешнего протектората в лице аппарата Верховного представителя.