Тирана, 17 июня, 2022, 23:54 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 556 человек выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровел ещё 21 пациент. Об этом сообщило вечером 17 июня министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Andreas Lehner Флаг Албании и Георгий Кастриоти на коне, Тирана

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 277 141 случай заражения коронавирусом, 273 077 человек излечились, скончались 3497 пациентов с COVID-19. Тем не менее статистика показывает, что с начала пандемии коронавируса избыточная смертность в 4,7 раза больше и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении находятся шесть пациентов. Уже три месяца в стране не регистрируются летальные исходы COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 567 активных случаев заражения, в том числе 429 — в Тиране.