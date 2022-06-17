Вашингтон, 17 июня, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Известная певица Дженнифер Лопес высказалась об отношениях с матерью. Об этом сообщил портал Spletnik.ru 17 июня.

Скриншот YouTube Дженнифер Лопес

«‎Мама сделала то, что должна была сделать, чтобы выжить, и это сделало ее сильной, но при этом жесткой. Она выбила из меня всю дурь»‎, — заявила Лопес. Исполнительница также добавила, что в подростковом возрасте часто ссорилась с матерью из-за учёбы, поскольку отдавала предпочтение занятиям танцами.

Напомним, 14 июня 2022 года на Netflix состоялась премьера документального фильма про Дженнифер Лопес. Представленная картина посвящена карьерному пути певицы.