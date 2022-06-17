Турин, Италия, 17 июня, 2022, 22:22 — ИА Регнум. В 170 населенных пунктах итальянского Пьемонта жителям запретили брать воду из реки По с иными целями, кроме как для питья или приготовления пищи, заявил 17 июня глава региона Альберто Чирио.

Турин

Причина — в резком обмелении реки. Ее уровень снижен (в сравнении с нормой) почти в четыре раза.

Ранее власти Пьемонта и Ломбардии обратились к правительству страны с просьбой о выделении финансирования для минимизации ущерба сельскому хозяйству и энергетике региона.