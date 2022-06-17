Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого построит современный межвузовский кампус. Соглашение об этом 17 июня в рамках Петербургского международного экономического форума Смольный подписал с ПАО «Банк ВТБ».

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Проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров национального проекта «Наука и университеты». Инвестором проекта выступает Группа ВТБ, она намерена вложить в создание кампуса более 25 млрд рублей. Строительство планируется реализовать в три этапа и завершить в 2027 году.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, создание кампуса станет важным шагом к развитию Санкт-Петербурга как национального центра высокотехнологичной экономики и подготовки инженерных кадров.

«На базе Политеха создается новая коммуникационная межвузовская площадка для студентов и преподавателей, для получения прикладных и фундаментальных знаний, проведения исследований. Проект даст дополнительный стимул для развития науки и образования в Санкт-Петербурге, подготовки кадров, которые будут развивать цифровую экономику и обеспечивать технологическую независимость страны», — отметил Беглов.

Губернатор добавил, что заявки на участие в проекте поступают не только от российских, но и от международных компаний и университетов.