Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 21:47 — ИА Регнум. В сентябре 2022 года в Санкт-Петербурге пройдут дни культуры Ростовской области. Договорённость об этом достигнута между главами субъектов РФ Александров Бегловым и Василием Голубев на полях ПМЭФ-2022.

Donland.ru В Санкт-Петербурге пройдут дни культуры Ростовской области

В городе на Неве с 20 по 22 сентября выступят артисты ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова, ансамбля песни и танца «Легенда», Ростовского академического симфонического оркестра. Донские музеи представят ряд экспозиций.

«Все петербуржцы, все рожденные на Дону и живущие в городе на Неве, смогут приобщиться к искусству своей малой родины. Донскую и Северную столицы объединяют петровские города, места, к которым прикоснулся Петр Первый. Рассчитываем, что жителям Северной столицы России придётся по вкусу донской казачий колорит», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Мероприятия состоятся в дни празднования 85-летия Ростовской области.