Санкт-Петербург, 17 июня 2022, 21:27 — REGNUM Люди, которые не связывают свою жизнь и своё будущее с Россией, могут стыдиться, что они русские, заявил 17 июня российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Эти люди боятся, что у них будут проблемы там, куда они мечтают уехать, из-за того, что они русские. Президент добавил, что думающий человек может «с тревогой относиться к происходящим событиям», но он при этом желает своей стране могущества.
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