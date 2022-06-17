Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Люди, которые не связывают свою жизнь и своё будущее с Россией, могут стыдиться, что они русские, заявил 17 июня российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин «Стыдно тем, кто не связывает свою судьбу и свою жизнь с нашей страной».

Эти люди боятся, что у них будут проблемы там, куда они мечтают уехать, из-за того, что они русские. Президент добавил, что думающий человек может «с тревогой относиться к происходящим событиям», но он при этом желает своей стране могущества.