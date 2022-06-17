, 21:17 — REGNUM Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в ходе работы Петербургского международного экономического форума принял участие в дискуссии «Как креативным индустриям как не потеряться в мире будущего?», отметив в своем выступлении, что для развития творческих направлений деятельности сейчас сложились как никогда благоприятные условия.

«Говорят, что в VK железо плавится, потому что модераторы не успевают принимать новых пользователей буквально миллионами. И если год назад мы говорили о том, что надо поддерживать своих национальных чемпионов в сфере ИТ, потому что они конкурируют с Интаграммом* (деятельность организации признана нежелательной в России), с ФБ* (деятельность организации признана нежелательной в России), с Тик Током, то сейчас, в силу обстоятельств, VK оказался в льготном положении. Меня это очень радует, а менеджменту ВК это надо просто использовать, чтобы аудитория, которая вынуждена была прийти на ВК, осталась там, поняла, что для нее создаются новые инструменты, конкурентоспособные продуты и сервисы, которые удовлетворяют все их потребности, все их запросы. Если мы возьмем кино и производство веб-сериалов — ситуация та же самая. Полгода назад мы говорили о том. Что рынок перегрет, ставки взвинчены, не хватает ни артистов, ни режиссеров, ни сценаристов, вообще никого. Что аудиовизуальные сервисы, конкурируя между собой, производят до 20 релизов в год. Netflix все пожирает. Но где теперь Netflix ? Netflix нет. Еще в 2017 году принимался законопроетк, которые неформально назывался «законопроект против Netflix ». Мир поменялся, поле зачищено для российских аудиовизуальных сервисов. Скоро здесь стабилизируется рынок труда, будет проще формировать бюжет», — рассказал Сергей Новиков.