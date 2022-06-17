Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в ходе работы Петербургского международного экономического форума принял участие в дискуссии «Как креативным индустриям не потеряться в мире будущего?», отметив в своем выступлении, что для развития творческих направлений деятельности сейчас сложились как никогда благоприятные условия.

Росмолодежь Сергей Новиков

«Говорят, что в VK железо плавится, потому что модераторы не успевают принимать новых пользователей буквально миллионами. И если год назад мы говорили о том, что надо поддерживать своих национальных чемпионов в сфере ИТ, потому что они конкурируют с Интаграммом* (деятельность организации признана нежелательной в России), с ФБ* (деятельность организации признана нежелательной в России), с Тик Током, то сейчас, в силу обстоятельств, VK оказался в льготном положении. Меня это очень радует, а менеджменту ВК это надо просто использовать, чтобы аудитория, которая вынуждена была прийти на ВК, осталась там, поняла, что для нее создаются новые инструменты, конкурентоспособные продуты и сервисы, которые удовлетворяют все их потребности, все их запросы. Если мы возьмем кино и производство веб-сериалов — ситуация та же самая. Полгода назад мы говорили о том. Что рынок перегрет, ставки взвинчены, не хватает ни артистов, ни режиссеров, ни сценаристов, вообще никого. Что аудиовизуальные сервисы, конкурируя между собой, производят до 20 релизов в год. Netflix все пожирает. Но где теперь Netflix? Netflix нет. Еще в 2017 году принимался законопроект, которые неформально назывался «законопроект против Netflix». Мир поменялся, поле зачищено для российских аудиовизуальных сервисов. Скоро здесь стабилизируется рынок труда, будет проще формировать бюджет», — рассказал Сергей Новиков.

«В кино была другая ситуация. Западные производители выпускали условный «Аватар», но продавали его в пакете еще с 20 фильмами категории «С», а это забивает зальную емкость в кинотеатрах, потому что они вынуждены поставить помимо «Аватара» и эти 20 фильмов, и доля наших отечественных фильмов уже остается слишком мало места — либо утро, либо вечер. Но Фон кино, тем не менее, предпринимал определенные усилия, мы вышли на определённый показатель, о котором раньше и не мечталось — 30% box-офиса. Теперь 100% залов в нашем распоряжении, выпускайте релизы. И что происходит? Кинематографисты, даже те, у которых есть релизы, говорят: нет, летом мы не хотим, летом будут малые сборы, мы будем выпускаться в сентябре–октябре, потому ч осенью мы соберем большую кассу. Хорошо. Но непонятно, как же киносети без этих релизов доживут до сентября или октября — о них тоже надо подумать, у них своя экономика, им же тоже надо что-то показывать. Они не могут показывать только то, что вышло когда-то, 10 лет назад. Сейчас важно создать нормативные условия, которые позволят российским партнерам, если их правообладатель находится за рубежом, и ведет себя недружественно, не разрушая рынок авторских прав, создать такое нормативное регулирование. Которое позволяло бы получать так называемую «нормативную лицензию». Документы подготовлены, советующий Указ президента подписан», — отметил начальник управления президента РФ по общественным проектам.