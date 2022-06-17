Болгария, 17 июня, 2022, 20:11 — ИА Регнум. В ходе спецоперации болгарского Департамента по борьбе с организованной преступностью в городе Лом на северо-западе Болгарии изъята крупнейшая в новейшей истории региона партия контрафактных сигарет и алкогольных напитков. Об этом 17 июня сообщает софийский информационный портал News. bg.

Арестованные сигареты

По предварительным данным, указанная продукция не имела государственной маркировки и производственных сертификатов. Кроме того, по мнению правоохранителей, часть товара могла попасть в Болгарию контрабандным путем.

Общая стоимость изъятых товаров исчисляется сотнями тысяч долларов. Ведется следствие.