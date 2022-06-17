Тирана, 17 июня, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Бывший депутат парламента Албании Халит Вальтери 17 июня сообщил в специальную прокуратуру по борьбе с коррупцией о том, что президент Албании Илир Мета и его супруга Моника Кримади, а также члены возглавляемой ими партии Социалистическое движение за интеграцию Эдмонд Панарити, Элона Гури и близкие им бизнесмены причастны к коррупции в особо крупном масштабе.

(сс) oscepa Илир Мета

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, Вальтери сообщил, что схема передача взяток была раскрыта путем анализа маршрутов передвижения Меты и его приближения, визитов в США в период с 2016 по 2018 год и заявлений представителей движения за интеграцию в период с 2020 по 2021 год.

Политик также пообещал раскрыть другие коррупционные схемы, с участие представителей других партий.