Путин заявил, что блицкриг Запада против экономики России провалился
Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Западный блицкриг против российской экономики потерпел фиаско, заявил 17 июня президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Kremlin.ru
Владимир путин
«Как говорил Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». То же самое и в отношении блицкрига, касающегося России».
По словам президента, Запад своими бездумными санкциями с наскока хотел «смять экономику России за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва компаний», но ничего не вышло.