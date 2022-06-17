Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Западный блицкриг против российской экономики потерпел фиаско, заявил 17 июня президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Kremlin.ru Владимир путин

«Слухи о моей смерти сильно преувеличены» . То же самое и в отношении блицкрига, касающегося России». Владимир Путин «Как говорил Марк Твен:. То же самое и в отношении блицкрига, касающегося России».

По словам президента, Запад своими бездумными санкциями с наскока хотел «смять экономику России за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва компаний», но ничего не вышло.