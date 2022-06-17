Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 19:29 — ИА Регнум. США назначили себя представителями Господа Бога на Земле, требуя от всего мира жить по установленным ими правилам, заявил 17 июня президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

По его мнению, однажды мировое сообщество вернётся к пониманию того, что жить нужно по нормам международного права.

«Как я уже говорил, назначили себя представителями Господа Бога на Земле. Сейчас вот мы слышим, значит, поведение или жизнь по правилам. По каким правилам? Кто их придумал? Что это за бред такой?

Есть только одни правила, которые нужно соблюдать — это международное публичное право. Что это такое? Это договорённости между странами, которые являются каким-то компромиссом и под которыми стоят подписи соответствующих государств.

А если эти правила кто-то придумал для себя, для того, чтобы навязывать их другим странам, то они никогда не будут работать. Это очевидная совершенно вещь», — сказал Владимир Путин.